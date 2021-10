HQ

I november 1990 ble Super Nintendo lansert i Japan, og med ny teknologi under panseret åpnet konsollen opp for nye og spennende spillopplevelser. Ett av studioene som utmerket seg på konsollen var Quintet, et studio som jobbet med Enix (dagens Square Enix) og leverte kritikerroste spill som Soul Blazer, Illusion of Gaia og Terranigma. Allerede i desember 1990 kunne Quintet diske opp med sitt første Super Nintendo-spill, nemlig ActRaiser.

ActRaiser var en unik blanding av plattform-actionspill på den ene siden og et såkalt gudespill på den andre siden, noe som var nokså uvanlig i 1990. Spillet var også det første Super Nintendo-spillet med musikk fra komponistlegenden Yuzo Koshiro, som i kjent stil gjorde en strålende innsats. Kombinert med at Quintet-spill har vært notorisk vanskelige å spille på nyere plattformer var det derfor en gledelig overraskelse da Nintendo i sin siste Direct-sending presenterte Actraiser Renaissance, en nyversjon av spillet som nå er tilgjengelig på PS4, Switch PC og mobile plattformer.

ActRaiser er spillet der du i den japanske utgaven inntar rollen som selveste Gud, som ifølge Quintets teologi er en badass med vingehjelm, rustning og sverd som løper rundt og svinger sverdet mot minotaurer og mantikorer før han til slutt kjemper mot Satan sjøl. Mellom slagene leder Gud gjenoppbyggingen av den menneskelige sivilisasjonen ved å gi guddommelig veiledning via sin trofaste engel, utføre mirakler (som å sende lyn ned på ting han ikke likte) og høre på bønnene fra den trofaste menigheten. Dette ble naturligvis litt for sterk kost for Nintendo of America, som hadde veldig strenge retningslinjer om religiøst innhold i spill som skulle lokaliseres til det vestlige markedet. Gud ble dermed omdøpt til The Master og Satan fikk det generiske navnet Tanzra, og krydret med mytologiske fiender fra både gresk mytologi og hinduismen fikk ActRaiser et mer generelt fantasypreg over seg.

Kjernen og den grunnleggende historien i spillet er fortsatt den samme. Du spiller fortsatt som en himmelsk skapning som veksler mellom å bekjempe ondskapen med sverd og magi og å lede gjenoppbyggingen av de menneskelige sivilisasjonene. Det nye i Actraiser Renaissance er at historien er mye mer utbrodert, hvor du i kampen mot Tanzra må du denne gangen også rekruttere en knippe helter som kan hjelpe deg. Historien fortelles nokså automatisk og krever ikke store inngrep fra din side, og den er dessuten nokså generisk og kjedelig å følge med på.

Heltenes primære funksjon er å hjelpe deg i den nye delen av spillet, nemlig forsvar av byene dine. I tillegg til de originale delene med action-plattforming og gudespill byr Actraiser Renaissance også på litt forsvarsspill der man må bekjempe horder av monstre som invaderer byene. For å slå monstrene tilbake må du bygge forsvarsverk, sende heltene dine mot monstrene eller meie dem ned med litt hellig vrede i form av lyn eller jordskjelv. Denne vekslingen mellom tre forskjellige måter å spille på skaper en tralt som blir både behagelig og litt underholdende etter hvert som timene går, men det tar litt tid før denne rytmen sitter ordentlig.

Noe av årsaken til at det tar litt tid før man finner rytmen i Actraiser Renaissance er at spillet er veldig dårlig optimalisert for nyere plattformer. Nyversjonen er utviklet av studioet Sonic Powered, som først og fremst er kjent for å lage japanske mobilspill. Spillet er også tilgjengelig på Android og iOS, og det tar ikke lang tid før man skjønner at studioet først og fremst må ha utviklet nyversjonen for mobile plattformer før det ble portet til PC, Switch og PS4 for å nå ut til et større publikum. Ett av områdene man særlig merker dette på er gudemodusen der du skal lede gjenoppbyggingen av de menneskelige sivilisasjonene. Mens moderne spill gjerne lar deg bestemme i detalj hva som skal bygges på de ulike flatene, kan du i Actraiser Renaissance bare styre engelen din over et rutenett for å vise hvor menneskene skal ekspandere byen sin. Med unntak av festninger og vakttårn har du ingen mulighet til å bestemme hva som skal bygges hvor, noe som for eksempel kan gjøre det fryktelig tidkrevende å vente på at spillet skal bygge verksteder, åkerlapper og hus i det tempoet du ønsker. Dessuten blir alle byggeprosesser delt opp i tidsintervaller som gjør at du ofte må sitte og vente på at neste byggeprosjekt skal komme i gang. Dette skaper mye dødtid som ødelegger flyten, og selv om den slags ofte hører naturlig hjemme i mobilspill skaper det stor frustrasjon når man spiller dette på en PlayStation.

Anmeldelsen er basert på PlayStation-versjonen av spillet, og teknisk sett er spillet dårlig optimalisert for de større plattformene. Spillet har ingen dedikert PS5-versjon, så eiere av neste konsollgenerasjon må ta til takke med PS4-versjonen. Uansett om man spiller denne på en PS4 eller PS5 er det vanskelig å få dette spillet til å se bra ut. Det hjelper litt hvis man skrur av bakgrunnsanimasjonene i plattformsekvensene, men både bevegelser og kontrollsystem kunne hatt godt av en ekstra finjustering som hadde hevet presisjonsnivået. Vi kommer heller ikke unna det faktum at en del av figuranimasjonene til tider ser helt forferdelige ut. Mye av Quintet-magien i de gamle spillene besto av store og detaljerte fiender i deilig pikselgrafikk, og nyversjonen er dessverre ikke i nærheten av å gjenspeile denne magien.

Helt horribelt er det imidlertid ikke, for når man først kommer inn i flyten i plattformsekvensene byr de faktisk på litt underholdning. Omgivelsene har fått mye mer detaljerte kulisser enn i SNES-versjonen, og resultatet er noe som kunne vært inspirert av den gamle Castlevania-skolen. Det hjelper også at musikken til Yuzo Koshiro som vanlig leverer varene, og spillet lar deg til og med velge mellom den klassiske 1990-musikken og de nye innspillingene. I den grad spillet byr på nye komposisjoner har Koshiro til og med begynt med å komponere dem i 1990-stil for så å konvertere dem til 2021-stil etterpå. Det vitner om dedikasjon og godt håndverk!

Actraiser Renaissance er kanskje ikke den magiske comebacken som gamle fans burde fått, men under alle lagene med røff innpakning finnes det likevel noe her som vil gi tålmodige spillere en viss underholdningsverdi. Vekslingen mellom action-plattforming, gudemodus og forsvarsmodus skaper en fin variasjon og en flyt som etter hvert blir litt mer underholdende enn den første timen skulle tilsi, og Castlevania-stilen i plattformdelene vokser på deg og gir en god nostalgisk følelse. Etter at Square Enix har latt være å vise de gamle Quintet-spillene noen form for oppmerksomhet er det kjekt å se at ActRaiser nå får en ny sjanse, og håpet er at de nå løfter blikket og gir oss en samlepakke med Soul Blazer, Illusion of Gaia og Terranigma. Skulle det skje kan man si at Actraiser Renaissance, i likhet med spillets hovedrollefigur, gir menneskeheten et glimt av en lysere fremtid.