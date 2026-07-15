Adam Scott og Robert De Niro spiller hovedrollene i Netflix’ spennende filmatisering av *The Whisper Man*

Den første fullstendige traileren er endelig her for Netflix' spennende filmatisering av forfatteren Alex Norths spenningsroman «The Whisper Man». Denne spennende, intens og ganske skremmende filmen kommer på strømmetjenesten om rundt seks uker, den 28. august.

Filmen, som har samme tittel som boken, «The Whisper Man», handler om en desperat far som prøver å finne og redde sønnen sin fra en forvrengt seriemorder, som egentlig skal sone livstid i fengsel. For å finne denne galningen rekrutterer faren sin egen fjerne far, en tidligere politietterforsker som angivelig fanget «The Whisper Man» for flere tiår siden. Nå kjemper de to sammen med det lokale politiet mot klokka for å finne den bortførte sønnen før «The Whisper Man» tar et nytt offer.

«The Whisper Man» er regissert av James Ashcroft og har Adam Scott i hovedrollen som den plagede faren, mens Robert De Niro spiller den tidligere politietterforskeren og Michelle Monaghan spiller en lokal politietterforsker. Det er uklart hvem som spiller «The Whisper Man» selv, men rollelisten styrkes av skuespillere som Hamish Linklater, Michael Keaton, Owen Teague, John Carroll Lynch og flere.

Nå som premieredatoen nærmer seg, kan du se traileren og synopsis for «The Whisper Man» nedenfor.

«Da hans åtte år gamle sønn blir bortført, henvender en enkemann og krimforfatter seg til sin fremmedgjorte far, en pensjonert tidligere politidetektiv, for å få hjelp, bare for å oppdage en sammenheng med den flere tiår gamle saken om en dømt seriemorder kjent som «The Whisper Man».»