Adeptus Mechanicus ankommer Hive Tertium for å støtte kampen i Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide har også vært i søkelyset i dag som en del av feiringen av det nylig avsluttede Warhammer Skulls 2026-arrangementet, og ved siden av alle spillene og alt det nye innholdet i andre deler av den mangefasetterte serien, har vi nå mer innhold til Warhammer 40,000: Darktide, det PvE-troppbaserte skytespillet.

På Skulls 2026 ble det kunngjort at Skitarii, de mest grusomme og dødelige fanatiske krigerne fra Adeptus Mechanicus, blir den nye spillbare klassen i Darktide. Fatshark har lenge ønsket å introdusere Mechanicus til Darktide, og dets utøvende produsent, Juan Martínez, forklarte det som følger :

"Å bringe Mechanicus 'Skitarii-klasse til Darktide har vært en langvarig drøm for oss. Adeptus Mechanicus er en så ikonisk del av Warhammer 40,000, og Skitarii har gitt oss den perfekte muligheten til å utforske den fantasien fra et perspektiv som spillerne aldri har opplevd før. Denne klassen er ulik alt annet i Darktide, og vi gleder oss veldig til endelig å se spillere marsjere inn i bikuben i Omnissiahs navn."

Ingen Skitarii er lik den andre, så karaktertilpasning og konfigurasjon er en viktig del av opplevelsen. Det avanserte arsenalet deres inkluderer dessuten lysbuevåpen, fosforblastere, transsoniske kniver og galvaniske rifler.

Alt dette, og alltid i Omnissiahs navn, blir ditt fra 23. juni for 11,99 euro.