Administrerende direktør hos utvikleren av «Grand Theft Auto: The Trilogy» innrømmer at fansen hadde rett, men forsvarer spillene som underholdende

HQ

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, som var et sjeldent feilskjær for alt som har med GTA å gjøre, ble møtt med mange klager fra spillerne da det ble lansert. Spillets ytelse ble for det meste kritisert, og det virket ikke som om det var verdt prisen med tanke på hvor uferdige de tre spillene var ved lanseringen. Selv om utvikleren Grove Street Games siden har forbedret «GTA: The Trilogy – Definitive Edition», har selskapets administrerende direktør forsvarte spillene, selv ved lanseringen.

«Når det gjelder GTA Trilogy: Definitive Edition, var jeg enig i de fleste folks reaksjoner,» sa Thomas Williamson i et nylig intervju med Wccftech. Williamson sa imidlertid at han var uenig i reaksjonene på lanseringen sett fra utviklersiden.

«Men når alt kommer til alt, og man ser på tallene bak kulissene for disse spillene, var det mange som spilte dem og virkelig likte dem. Det var også mange som ønsket seg mer, og det kan jeg ikke klandre dem for. Vi ser alle på disse spillene som virkelig, virkelig viktige milepæler i spillhistorien, så jeg er takknemlig for å ha hatt muligheten til å jobbe med dem. Jeg er også enig i at jeg ikke tror det noen gang vil komme en perfekt nyutgave av dem som ikke er laget av Rockstar selv. Hvis Rockstar North-teamet deres tok på seg oppgaven og gjorde noe helt vilt, ville det vært fantastisk. Men virkeligheten var også på en måte blandet med folks nostalgi,» sa han.

Når man tenker på hvor opptatt Rockstar sannsynligvis vil være i all evighet med å pumpe ut Red Dead- og Grand Theft Auto-spill, tviler vi på at de noen gang vil snu seg og se på gamle prosjekter, noe som i en viss forstand betyr at Williamson har rett i at enhver annen utvikler uunngåelig vil møte kritikk. Den første motreaksjonen på « Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition har i stor grad avtatt nå for tiden, og remaster-versjonene av «Vice City» og «San Andreas» har fått positive anmeldelser på Steam.