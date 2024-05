Adrift, den gratis oppdateringen i No Man's Sky som vil få oss til å føle oss virkelig "Lost in space"

HQ

Det er utrolig at No Man's Sky åtte år etter utgivelsen fortsatt tilbyr nytt innhold gratis og for hele samfunnet på tvers av plattformer. Men nå er vi her igjen, sammen med Sean Murray og teamet hans, for å utforske nye hjørner av sci-fi-universet deres. Expedition Adrift tar spillerne med til nye solsystemer som aldri før har blitt besøkt av andre intelligente livsformer. Ingen romstasjon, ingen telt, ingen hjelp ... eller det virket slik.

No Man's Sky Adrift introduserer fregatten The Damned, nye kjæledyr, forlatte skip å utforske og, som alltid, mye mer av det vi elsker så høyt. Murray selv beskrev det i detalj i et innlegg på X som du kan se nedenfor, sammen med Adrift-traileren.

Er du klar for å dra tilbake til stjernene?