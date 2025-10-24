Adriyan Rae forteller om de guddommelige omstendighetene som førte til at hun fikk rollen som Hazel i South of Midnight

HQ

Hvis du har spilt Compulsions South of Midnight, vil du være godt kjent med karakteren Hazel. Stjernen i showet, hovedpersonen i dette fantasieventyret, er denne karakteren stemt og brakt til liv av Adriyan Rae, som for sin innsats i prosjektet til og med har blitt nominert til en Golden Joystick, noe som uten tvil er et tegn på fremtidig anerkjennelse av priser ved de kommende begivenhetene også.

Nylig hadde vi gleden av å ta en prat med Rae for å lære mer om hennes tid i arbeidet med South of Midnight, der vi blant annet fikk høre historien om hvordan hun fikk rollen som Hazel. Det viser seg at det var noen guddommelige inngripener i spill for dette paret, som Rae forklarer i detalj for oss da vi spurte om hvorfor hun ble tiltrukket av South of Midnight.

"For å være ærlig, når du har videospill, ikke sant, så gir de deg egentlig ikke de faktiske sidene fra spillet. De forteller deg egentlig ikke om spillet. De gir deg et falskt navn på spillet. Så det eneste som tiltrakk meg i utgangspunktet var navnet hennes," begynte Rae.

"Så min grandtante - min avdøde grandtante - het Hazel, og hun hadde nettopp gått bort, kanskje to uker før jeg fikk audition. Jeg ringte moren min og sa: "Mamma, vet du hva? Jeg har fått en audition, og gjett hva rollefiguren heter?" Hun sa: "Hva?" Jeg sa: "Hazel!" Hun sa: "Jøss, se på vår Hazel som sender deg velsignelser."

"Så ja, det var det som tiltrakk meg i utgangspunktet. Scenen de sendte var veldig morsom, og jeg la til en emosjonell del i den, og jeg tenkte: "Å, det føltes bra. Og da jeg ble ringt tilbake og de faktisk ga meg den virkelige... den virkelige auditionen fra en scene, det var scenen med moren min, der jeg er i huset, og jeg bare: 'Jeg har ikke tid til det. Jeg har ikke plass til slike sko". Det var da jeg tenkte at det ga gjenklang, for jeg har et så godt forhold til moren min, og den lekne spøken føltes som meg og moren min. Og så følelsen av at moren min ble feid bort i traileren, herregud...

"Så jeg klarte virkelig å forankre det og resonnere med det. Så fikk jeg en samtale, og så hadde jeg en økt der jeg snakket med folk, og de viste meg mer av historien, for du vet, du må gjennom alle disse trinnene for i det hele tatt å lære noe. Så jeg kom meg endelig gjennom det, og jeg fikk vite at hun er en healer og at hun er på sin reise mot seg selv, og alt dette var parallelt med livet mitt. Så jeg tenkte: "Ok, dette er bra. Jeg gikk bokstavelig talt av en av samtalene og tenkte: "Hvorfor ikke? Er dette ment for meg? Det var bokstavelig talt som om Gud sa: "Her, ta denne."

Rae er oppe mot sterk konkurranse i år, inkludert Troy Baker som Indiana Jones, Jennifer English som Maelle, Erika Ishii som Atsu, og flere. Du kan stemme på Rae i Golden Joysticks ved å gå over her.

Ellers kan du sjekke ut hele intervjuet med Rae nedenfor, der vi snakker mer om South of Midnight og diskuterer tidligere og fremtidige prosjekter.