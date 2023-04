Det slutter aldri å forbløffe meg hvor fremtredende Metroidvania som sjanger har blitt i spillverdenen, for enten du elsker eller hater det, er konseptet kommet for å bli og viser ingen tegn til å bremse. Antall nye spill i sjangeren vokser jevnt og trutt, og Afterimage fra Aurogon Shanghai er det siste i en rekke Metroidvania-kloner som pryder verden. Det store spørsmålet nå er om spillet tilbyr noe nytt og unikt, eller om det bare er den samme gamle velprøvde formelen gjemt bak et nytt strøk maling.

I Afterimage spiller du som Renee, en ung jente som har mistet alle minnene sine som bare kan gjenopprettes ved å utforske den magiske verdenen Engardin. Et sted, selvfølgelig, fylt med alle slags rusk og naturlige hindringer, som alle må overvinnes for at Renee til slutt skal kunne sette sammen sin fragmenterte bakgrunn. Reisen er lang, og ruinene av kongeriket Engardin er mildt sagt ekspansive, med mange særegne regioner og utfordringer, noe som er å forvente og en del av sjangeren.

For å hjelpe henne på reisen har Renee et enkelt sverd, som selvfølgelig kan byttes ut og oppgraderes til et bredt spekter av andre våpen hvis spilleren ønsker det. Hvert våpen tilbyr også sine egne unike utfordringer og kombinasjoner å mestre, og det er et bredt spekter av våpen fra raske pisker til langsomme, tunge bredsverd. I tillegg er det også muligheten til å utstyre sekundære våpen som lar Renee kaste magi, noe som forbedrer variasjonen i spillets kamp enda mer.

Faktisk er blandingen og mulighetene som tilbys i Afterimage's utstyrssystem blant de mest omfattende jeg har opplevd i et Metroidvania-spill. Det, sammen med det solide progresjonssystemet med opplåsbare evner, gir Afterimage en nesten skremmende mengde variasjon. Men det er også litt for mye av det gode, og bredden av valg kan føles skremmende, spesielt for de som ikke allerede er godt kjent med sjangeren og kanskje til og med plukker opp Afterimage som deres første Metroidvania.

På et visuelt nivå er Afterimage litt av en blandet pose, noe som kan virke som en merkelig uttalelse med tanke på hvor slående vakre mange av stillbildene fra spillet faktisk er. Og sikkert, spillet har absolutt et tidvis veldig imponerende og klart, konsistent bilde med sin nesten pastellfargede, håndtegnede estetikk. Det er skarpt, rent og klart, men også utrolig flatt. Det mangler dybde og tekstur, men enda viktigere, jeg følte en sterk kobling mellom bevegelige objekter og resten av verden.

Afterimage er viltvoksende. Det er et spill som vil så mye, men snubler over sine egne ambisjoner. Det imponerende utvalget av power-ups, evner og våpen er fylt med meningsløs polstring. Tempoet i fortellingen er tvilsom med en betydelig mengde låst bak utforskning og tekst som spilleren må oppdage på egen hånd i verden. I tillegg lider mange våpen og angrep av tvilsomme hitbokser som kan skape betydelig frustrasjon i de mest kritiske øyeblikkene. Til slutt etterlater spillets generelle fortelling mye å være ønsket og føles rett og slett uferdig.

For hardcore-fansen er det mye å elske med Aurogon Shanghais Kickstarter-suksess. Dens massive verden fylt med hemmeligheter og oppgraderinger, det ekspansive arsenalet av utstyr og evner som kan gi Renee et overraskende personlig preg, og en noen ganger fortryllende vakker verden. Faktisk kan Afterimage veldig godt være akkurat det rette spillet for alle som er en veteran i sjangeren og lengter etter et spill som tar alle klisjeene og virkelig kjører med dem. En Metroidvania med ekstra alt.

Men det er også umulig å riste følelsen av at spillet i skrivende stund føles direkte uferdig, ufullstendig og upolert. Det er ingen finesse eller sans for detaljer, og produksjonen har tilsynelatende blitt styrt av mantraet "mer er bedre". For ja, det er virkelig mer og mye av alt, men til hvilken pris? Jeg hadde likt å se Afterimage få minst seks måneder til i ovnen før den ble utgitt til verden, og min anbefaling er å vente og se hva utviklerne bestemmer seg for å gjøre med tittelen. Fordi det helt klart er behov for mer arbeid her for å virkelig gjøre spillets potensielle rettferdighet og bringe det i mål.