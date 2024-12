Agatha Christies Døden på Nilen skal filmatiseres som videospill

HQ

Microids avduket for bare noen timer siden sin kommende videospillfilmatisering av Agatha Christies ikoniske Death on the Nile, som skal lanseres i 2025 for PC, PS5, Xbox Series X|S og Nintendo Switch. Etter suksessen med Mordet på Orientekspressen tar Microids Studio Lyon neste steg i dette spennende mysterieeventyret, og tar spillerne med til 1970-tallets Egypt for å oppklare en kompleks forbrytelse.

Spillet har to hovedpersoner: den anerkjente detektiven Hercule Poirot og en ny etterforsker, Jane Royce. Deres sammenflettede etterforskning byr på overraskende vendinger mens spillerne utforsker en rekke fantastiske steder, fra det luksuriøse Nilen-cruiset til de travle byene London og Kairo. Med forbedrede gåter, dypere historier og avanserte spillmekanikker lover Death on the Nile å gi en ny vri på den klassiske fortellingen.

Er du klar til å løse mysteriet og bli med Poirot og Jane Royce på deres etterforskning?