Age of Empires III: Definitive Edition DLC kansellert

Age of Empires III: Definitive Editions planlagte DLC har blitt kansellert. Det originale spillet ble oppdatert til moderne standarder tilbake i 2020, og siden da har mye blitt lagt til, men ytterligere DLC for Definitive Edition vil ikke se dagens lys.

"Vennligst forstå at denne avgjørelsen ikke ble tatt lett på", står det i et innlegg på spillets nettside. "Vi beklager at vi ikke har gitt oppdateringer til deg siden kunngjøringen av DLC. Mens vi vurderte inkluderingene for fjorårets show, ønsket vi å sikre at Age III: DE-spillere følte seg en del av franchisefeiringen, ettersom vi vet at du har stor lidenskap og kjærlighet til spillet. Men for å sikre at spillet ble inkludert, måtte vi annonsere innhold før det var ferdig utviklet, og vi føler nå at det var for tidlig å annonsere det."

"Vi vet at dette er en stor skuffelse, og mange av dere var spente på mer innhold. Vi klarte å legge ut en oppdatering til spillet mot slutten av fjoråret, men vi forstår at den ikke var så stor og omfattende som dere hadde håpet på."

Mens mer mindre arbeid vil fortsette på spillet, virker det som om større tilleggsinnhold bare ikke er i arbeid for fremtiden til Age of Empires III: Definitive Edition.