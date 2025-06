Age of Empires IV har solgt over fire millioner eksemplarer

HQ

Age of Empires III ble utgitt i 2005, og etter det har serien bare inneholdt en rekke spin-offs og nyutgivelser. Men 16 år senere, i 2021, kom endelig Age of Empires IV.

Dette var tydeligvis noe strategifansen virkelig hadde gledet seg til, for i løpet av de fire årene som har gått siden lanseringen, har det solgt hele fire millioner eksemplarer. Dette kommer frem i LinkedIn-profilen til en utvikler som var med på å lage spillet.

Dette er ekstremt imponerende, ikke minst med tanke på at det følger med Game Pass, og gjør det lett å forstå hvorfor Microsoft i dag investerer så tungt i serien med remastere, remakes og ekstra innhold (og en del fem etter hvert, antar vi).

Hvis du vil oppleve middelalderen selv i Age of Empires IV, er det ute nå for PC, Xbox One og Xbox Series S/X. Du kan lese vår anmeldelse her.