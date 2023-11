AI kan forbedre Grand Theft Auto VI betraktelig

HQ

Grand Theft Auto VI er ekte. Som bekreftet i forrige uke, vet vi at vi får se mer av spillet neste måned. Inntil da ser det imidlertid ikke ut til at det blir stille fra Take-Two og Rockstar, for førstnevnte selskaps administrerende direktør har allerede uttalt seg om det gode AI kan gjøre i utviklingen av videospill.

I en tale på Paley International Council Summit (takk, Inverse) er Zelnick fortsatt optimistisk når det gjelder teknologien, men han vet definitivt at den har sine ulemper. "Det kan bli bedre, men det er nesten helt sikkert at det ikke blir raskere og billigere", sier han.

Der han virkelig ser potensialet i kunstig intelligens, er i NPC-ene som spillerne kan møte. "Du er en spillbar karakter, og du samhandler med en ikke-spillbar karakter. Denne interaksjonen er for øyeblikket skriptet. Og de ikke-spillbare karakterene er som regel ikke særlig interessante. Du kan se for deg at alle NPC-ene blir veldig interessante og morsomme."

Tror du at AI-NPC-er er fremtiden?