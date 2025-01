AI-lagkamerater i PUBG? Nvidias nye generative AI-karakter kan bli din nye beste venn

HQ

I den siste vrien på spillutviklingen går Nvidia sammen med Krafton for å introdusere verden for en ny type lagkamerat i PUBG. Den medspillbare karakteren eller AI-ledede lagkameraten er ikke bare en NPC med et eget sinn - det er en som kan svare på kommandoene dine, skyte på fiender og til og med finne bedre utstyr for deg. Hvis du noen gang har sittet fast med et lagmedlem som er litt for AFK for din smak, kan denne nye AI-en være din billett til seier.

AI-lagkameraten i aksjon går til og med utover grunnleggende kommandoer. Spillere kan be om ammunisjon eller rustning, og boten henter ikke bare gjenstandene, men sender dem også tilbake til laget. Den er riktignok fortsatt i eksperimentfasen, men den viser allerede mer personlighet og respons enn noen av spillerne vi har spilt sammen med. Om ikke annet er det en fin avveksling fra den vanlige "tilfeldig lagkamerat som blir useriøs"-situasjonen.

Denne innovasjonen er heller ikke bare en engangsforeteelse -vidias generative AI gjør seg også gjeldende i andre titler, inkludert Naraka: Bladepoint og det kommende ZooPunk. Det er imidlertid fortsatt et spørsmålstegn om hvordan AI-lagkamerater vil påvirke konkurransespill. Hvis disse robotene er designet for å følge alle kommandoene dine, kan det føles som juks i rangerte kamper?

Hva tror du - kan AI-lagkamerater være fremtiden for spill, eller vil de bare være nok en gimmick?

