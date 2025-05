Merk: Airhead fra det lille danske studioet Octato ble opprinnelig utgitt i februar 2024. Dessverre ble spillet utgitt i en ganske treg og uferdig tilstand på grunn av samarbeidsproblemer mellom utvikleren og utgiveren HandyGames. Men nå som spillet har blitt fikset (på en måte), synes vi det fortjener en skikkelig sjanse, derav denne sene anmeldelsen.

Plattformspillet Airhead åpner veldig demonstrativt ved å sperre veien til høyre. I stedet må du - stikk i strid med vanlig skikk og bruk - bevege deg til venstre. Begynnelsen gir en klar indikasjon på hva du har i vente. Joda, Airhead ligner mye på andre atmosfæriske plattformspill som Limbo, Inside og Little Nightmares. Men vanskelighetsgraden er hevet, ikke bare litt, men betydelig.

Det danskutviklede indiespillet åpner i noen mørke steinhuler på en fjern planet. Hvor er du? Hvem er du, og hvem er du? Spillet forklarer ikke dette, og vår stakkars hovedperson kan knapt nok lete i hukommelsen etter svar heller. For han har ikke noe hode! Heldigvis tar det ikke lang tid før han finner et hode, men de overdimensjonerte proporsjonene avslører tydelig at det ikke er hans eget. Men det betyr ikke at det ikke kan være nyttig.

Selv om de første gåtene er ganske enkle - å dytte steinblokker og manipulere små skapninger for å komme videre - blir ting raskt mer kompliserte når det nye hodet er festet.

Selv om hodet etter hvert vil gi deg tilgang til en rekke evner, kommer det også med noen begrensninger. Det kan hende du må kvitte deg med det en kort stund av og til hvis en passasje er for trang, eller når planetens merkelige skapninger ser ut til å tro at hodet tilhører dem. Ofte må du benytte deg av spillets fysikksystem, for eksempel ved å la hodet rulle ned en skråning eller la det bli båret av vinden mens du selv suser forbi noen hindringer.

Og fart er nøkkelen. Hvis du er adskilt fra hodet ditt for lenge, går det rett og slett tom for luft, og du blir sendt tilbake til nærmeste kontrollpunkt.

Mens noen plattformspill har gull eller power ups, er oksygen uten tvil den viktigste ressursen i Airhead. Bare ved å stå helt stille kan du puste rolig. Ellers forbruker hver bevegelse oksygen. Hvert skritt er derfor verdifullt og kan potensielt være livsfarlig hvis du ikke har oppdaget en oksygentank på forhånd.

I et spill der utforskning og eksperimentering står i sentrum, er det en modig avgjørelse å legge en slik begrensning på spilleren. Men det fungerer faktisk overraskende bra. Oksygenflaskene fungerer som en slags veiviser som sørger for at du ikke går deg helt vill i spillets halvåpne verden, der det ofte er flere veier å følge. Hvis du ikke når frem til en oksygenflaske - ja, da har du sannsynligvis gått deg vill og må komme tilbake senere.

Underveis finner du også trykkluftflasker med tung og lett luft - som gjør at du henholdsvis kan gå under vann eller flyte - noe som bidrar til å lede deg på rett vei. Spillets Metroidvania-struktur trives til tross for den tydelige mangelen på luft.

Et annet punkt der Airhead utmerker seg, er i følelsen av progresjon. Mens du i utgangspunktet knapt kan bevege deg i ti til femten sekunder uten å trenge oksygen, er det mulig å utvide lungekapasiteten betraktelig ved å finne skjulte oppgraderinger. Du kan fortsatt spille spillet uten, men personlig følte jeg at den ekstra utforskningen var vel anvendt, ettersom den større oksygentilførselen ga mer rom for å eksperimentere og utfolde seg.

De viktigste oppgraderingene er imidlertid ikke valgfrie, men kommer gjennom de glemte forskningsstasjonene du passerer underveis. Hver av disse utvider hodets evner betraktelig. Med tiden vil du kunne manipulere maskiner, lyse opp mørke huler og mye mer. Du får også tilgang til et dobbelthopp og evnen til å flyte gjennom vann og luft.

Du mister imidlertid alle evnene dine hvis du legger hodet ned. Kontrasten mellom evnene dine med hodet på og hjelpeløsheten din uten, fungerer som en konstant påminnelse om hvor langt du har kommet siden din spede begynnelse.

Som nevnt er det begrenset med oksygen i Airhead, men heldigvis er atmosfæren likevel helt i toppklasse. Den første femtedelen av spillet er noe innestengt. Men når du endelig kommer ut på planetens prærielignende overflate, imponerer spillet. Kameraet zoomer ut og avslører et imponerende landskap, mens det dystre, dronelignende lydsporet plutselig slår an noen lysere, mer oppløftende toner. Resten av spillet veksler effektivt mellom lukkede og åpne miljøer, og mellom mørke og lys.

Det som virkelig løfter opplevelsen, er imidlertid lydsporet. Komponist Rasmus Hartvig vant "Best Audio" på Game Awards 2025 for sine melodier, og det er fullt fortjent. De stemningsfulle musikkstykkene når kanskje ikke helt de samme luftige høydene som i Journey, og de er heller ikke fullt så hjemsøkende som i Limbo og Inside. Men mindre kan absolutt gjøre det også.

Lydsporet er - til tross for den høye kvaliteten - ganske ydmykt og holder seg ofte pent i bakgrunnen, og stikker bare hodet frem i de mest intense sekvensene. Andre ganger er det til og med helt fraværende, noe som virkelig lar resten av den utmerkede lyddesignen komme til sin rett. De rungende fottrinnene i grottene, den susende vinden mellom fjelltoppene, de knirkende maskinene og ikke minst den tilfredsstillende lyden når du legger hodet mot en oksygentank og fyller hver eneste kubikkcentimeter av lungene dine med frisk luft - alt er svært stemningsfullt.

Airhead Spillet har noen flotte gåter, det oser av atmosfære, og Metroidvania-strukturen fungerer overraskende bra. Likevel kan jeg ikke si at jeg hadde det gøy hele veien gjennom min fem timer lange gjennomspilling.

For det første er dette tallet, som jeg tok fra lagringsfilen min, ekstremt misvisende. Du kommer til å måtte laste om igjen og igjen etter hvert som du går tom for luft i forsøkene på å løse gåter. Heldigvis er det raskt å starte på nytt. Men det kan likevel være frustrerende, for det er ofte ikke din feil når ting går galt.

Den største synderen er kontrollene. De beste puslespillene utfordrer både kropp og hode. Eller, for å si det mindre pompøst, en stor del av deres appell ligger i det faktum at du både må finne ut av en løsning på et abstrakt nivå og deretter utføre den med presise hopp og bevegelser. Kanskje veldig symptomatisk for Airhead, er det som om den svake kroppen ikke helt klarer å bære det tunge hodet.

Flere ganger hadde jeg faktisk funnet ut hva jeg skulle gjøre - eller hadde en god idé - men utførelsen sviktet. Bevegelsene er stive, og det kan være vanskelig å få tak i kanter. Kombinert med behovet for konstant luft skaper dette mye frustrasjon.

Kontrollen skal imidlertid ikke ta all skylden, for en stor del av ansvaret faller også på spillets omgivelser. Som nevnt fungerer det overordnede Metroidvania-designet, og flere av gåtene er nærmest geniale. Men på samme måte som spillets kunststil er litt detaljfattig og halvferdig, er også spillets objekter det. Man vet aldri helt hvor teksturer og de underliggende kollisjonsboksene møtes, og flere ganger endte jeg rett og slett opp med å bli sittende fast i objekter.

I spill som Fallout, Assassin's Creed og så videre, kan jeg leve med den slags jank. Ja, det kan til og med være en del av sjarmen noen ganger. Men i et spill som Airhead, som lever og ånder gjennom rå atmosfære, er det dessverre veldig ødeleggende. Gang på gang ble jeg dratt ut av spillets oppslukende verden. I et par tilfeller skjedde det til og med bokstavelig talt, da karakteren min rett og slett gled gjennom den ustabile verdenen og falt ned i en evig grop av rå og uferdige former og teksturer.

Feilene er ikke så mange at de tar fullstendig knekken på spillet. Men de er frustrerende. Det samme gjør spillets gåter. Ikke fordi de er dårlig designet - snarere tvert imot - men rett og slett fordi det er for lite plass mellom dem. Du rekker knapt å nyte å løse en gåte før du møter veggen igjen.

Til slutt kan det noen ganger være litt for vanskelig å finne ut hvor man skal gå videre. Utvikleren Octato ser ut til å ha innsett dette, og har introdusert en rekke hjelpefunksjoner som jeg sterkt anbefaler å ha slått på. Spesielt nyttig er markøren som viser deg hvor du skal gå på et kart. Vel, på en måte, for det er ingen dørbanking i Airhead.

Selv spillets hint - som du kan aktivere ved å trykke på høyre analoge spak - er ofte bare en indirekte hjelp. Til å begynne med er de gjerne formulert som en slags lykkekakevisdom (noen ganger må du la vinden ta deg - det lønner seg å dele seg opp), men i siste halvdel av spillet er de litt mer direkte i sin hjelp.

Mot slutten av Airhead så jeg ofte på spillets kart. Jeg var rett og slett utslitt og tenkte - er vi ikke fremme ennå? På den annen side ga kartet med sine utallige forgreininger meg også en følelse av glede og brakte tilbake mange minner. Det var virkelig litt av en reise jeg hadde vært på med det overdimensjonerte hodet mitt. Ja, til tider trenger du nok litt luft hvis du ikke vil miste hodet helt. Men Airhead er fortsatt verdt alle vanskelighetene.