Akkurat som deres motstykke på bordplaten, kan Necrons gjenoppstå fra de døde i Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Warhammer 40,000 virker som et utrolig vanskelig univers å balansere, for avhengig av hvilken Codex du leser, virker hver fraksjon som de tøffeste, slemmeste og kuleste gutta der ute. Tyranidene har nok til å spise opp galaksen ti ganger om, Drukhari kan bokstavelig talt stjele soler, og Necrons reiser seg bare opp igjen etter å ha blitt dødelig såret.

For enspillerkampanjen i Warhammer 40,000: Dawn of War IV forklarte Elliott Verbiest, senior spilldesigner hos King Art Games, at balanse ikke alltid sto øverst på prioriteringslisten når det gjaldt å sørge for at fraksjonene føltes slik de gjør i historien og på bordplaten. Necrons, for eksempel, får bruk av en oppstandelseskule for å bringe enhetene sine tilbake.

"Når du spiller i enspillerversjon, føles for eksempel oppstandelseskulen fantastisk", sier Verbiest (via PC Gamer). "Enhetene dine har blitt beseiret, her er noe som bringer dem alle tilbake. Høres ikke superbra ut i en flerspillerinnstilling."

For flerspiller ble mekanikken endret, slik at spillerne kunne hente enheter tilbake, men i et mye langsommere tempo. "Vi har nå formidlet det på en måte som også gir andre spillere en form for motspill," sier Verbiest. "Du kan ødelegge strukturene, det tar tid for necron-enhetene å komme tilbake, så det er et vindu der du kan gjøre ting i mellomtiden. Det er slike ting vi har tenkt på for å få frem kjernefantasien, og spesielt i kampanjene gjør vi alt vi kan for å få med den typen ting."

Det ser ut til at spillerne virkelig har tatt spillet til seg, for Verbiest sa også at et av hovedpunktene i tilbakemeldingene er at kampene går saktere, ettersom følelsen av dem er så god at spillerne ikke vil at en kamp skal være over.