Al Qadsiah og Geekay Esports kronet 2025 Overwatch Champions Series Stage 2-seiere

Det var bare en stor finalehelg for Overwatch Champions Series da konkurransescenen var vertskap for Stage 2 -finalene for både EMEA- og nordamerikanske regioner. Med dette som tilfelle har vi to vinnere å rapportere om, og også en oppdatering om de deltakende lagene til Mid-Season Invitational planlagt for Esports World Cup i slutten av juli.

I EMEA-regionen gikk Al Qadsiah av med seieren etter å ha slått Twisted Minds i den store finalen. Dette resultatet betyr at Al Qadsiah drar hjem med $ 30 000 i premiepenger, men også en plass til MSI og også Stage 3 av EMEA-scenen. Både Twisted Minds og Virtus.pro får også invitasjoner til begge konkurransene, alt mens The Ultimates, Gen.G Esports og Team Peps alle kommer tilbake for bare Stage 3.

Når det gjelder Nord-Amerika, Geekay Esports overvant Team Liquid for å vinne. De får også de samme belønningene som Al Qadsiah, med Team Liquid og NTMR som også blir med i EMEA-teamene hos MSI og også tilbake for Stage 3 for NA også. Sammen med disse tre i Stage 3 NA er Spacestation Gaming, Sakura Esports, og Extinction.

Disse resultatene betyr at de deltakende MSI-lagene er så godt som bekreftet. Bare to plasser er igjen å fylle fra FACEIT League SA Master turneringen og også Last Chance Qualifier, men når det er sagt, er de andre 14 bekreftede troppene følgende :



Crazy Raccoon



T1



Alle spillere Global



Varrel



The Gatos Guapos



Geekay Esports



Team Liquid



NTMR



Al Qadsiah



Twisted Minds



Virtus.pro



Weibo Gaming



Team CC



ROC Esports



Mid-Season Invitational går mellom 31. juli og 3. august og har en premiepott på 1 million dollar.