Alan Ritchson blir jaget av en ustoppelig robot i Netflix' War Machine

Alan Ritchson har utkjempet en god del kamper på det store og det lille lerretet, men han har kanskje aldri vært så uovertruffen som i Netflix' kommende actionfilm.

Filmen heter War Machine, og har et veldig enkelt plot og premiss. Vi følger en U.S. Army Ranger som under den siste utvelgelsen til den militære divisjonen står overfor en trussel som ingen andre. Som en del av et rutinemessig treningsoppdrag kommer han og troppen hans over en dødelig og svært høyteknologisk robot som begynner å jakte på dem som et lett bytte. Dette utvikler seg til et plot der målet ikke bare er å overleve, men også å advare resten av verden om hva som er på vei.

Det nøyaktige handlingsreferatet forklarer: "Under den siste fasen av utvelgelsen til U.S. Army Rangers forvandles et elitelags treningsøvelse til en kamp for overlevelse mot en ufattelig trussel."

Når det gjelder premieredatoen for War Machine, kommer filmen på Netflix 6. mars, og du kan se traileren nedenfor.