Alan Ritchson mener publikum begynner å bli lei av Marvel-filmer

HQ

Alan Ritchson har virkelig klart å etablere seg de siste årene, ikke minst takket være sine muskler og sin tyngde. Og ifølge ham begynner kinogjengerne å bli lei av de samme gamle superheltfilmene som lenge har dominert Hollywood.

I et intervju under promoteringsturnéen for War Machine snakket han utførlig om saken og sa at moderne storfilmer har blitt altfor like hverandre. Ikke bare overfladisk, men også når det gjelder tempo og følelser. Dette, mener han, risikerer å gjøre denne typen film helt uinteressant for publikum - fordi heltene aldri taper.

Ritchson kalte det "Marvelisering" og sa :

"Vi lever i en periode på kino, spesielt med Marvelization av mange av de store kinofilmene der hovedpersonene er nesten uovervinnelige, har vi redusert innsatsen til noe helt uinteressant. Det er ingen hemmelighet at folk på en måte er lei av å se Marvel-filmer."

Ritchsons kommentarer og tanker er neppe nye, og de siste årene har flere og flere hevet stemmen om temaet. Og med tanke på de stadig svakere kassaresultatene for superheltfilmer, er det ikke umulig at de faktisk har rett. Har kinogjengerne endelig gått lei og blitt mer selektive? Hva tror du selv?

Har du personlig gått lei av superhelter, eller synes du fortsatt at denne typen film er underholdende?