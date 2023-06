Alan Wake 2 er omtrent 20 timer langt

HQ

Ben fikk nylig se enda mer av Alan Wake 2, og etter denne presentasjonen fikk han og andre journalister ha en spørrerunde med en håndfull av folk fra Remedy. Der dukket selvfølgelig spørsmålet om hvor lang tid det vil ta å fullføre spillet, noe kommunikasjonsdirektør Thomas Puha svarte følgende på:

"Det avhenger av ferdighetene dine, men for øyeblikket - og spillet er ikke helt ferdig ennå, for mye av innholdet er fortsatt på vei inn - ligger vi på over 20 timer."

Det høres jo ut som ganske mye for et survival horror-spill, men Remedy har jo flere ganger vist at de vet akkurat hvordan man skal holde spillere interessert hele veien gjennom.