Alan Wake 2 har bare solgt 1,8 millioner eksemplarer

Det er to uker siden Remedy fortalte oss at Alan Wake 2 hadde "tjent inn det meste av utviklings- og markedsføringskostnadene", så det hørtes ut som om et av de beste spillene denne generasjonen fortsatt ikke solgte så godt som det fortjener. Nå vet vi hvor mange av dere som går glipp av det.

Remedy avslører at Alan Wake 2 har solgt mer enn 1,8 millioner enheter. Det er riktig. Et spill som er kandidat til årets spill (og vinner for mange mennesker) har ikke engang passert 2 millioner. Control, den finske utviklerens strålende spill fra 2019, klarte å krysse 2 millioner etter 14 måneder, noe som betyr at AW2 fortsatt kan slå det, så fortell vennene dine om dette mesterverket.

Apropos Control: presentasjonen kunngjorde også at Control 2 vil være et action-RPG. Det får det til å høres ut som om spillet kan bli større og tilby enda mer frihet enn forgjengeren, ettersom originalen er et actioneventyr. Tiden vil vise hva det betyr når det gjelder gameplay.