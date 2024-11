Alan Wake 2 har "tjent inn det meste av utviklings- og markedsføringskostnadene"

HQ

Remedy gjorde det veldig klart at de siktet mer mot en langsom suksess for Alan Wake 2 enn en "flash-in-the-pan" der spillet solgte millioner og atter millioner av eksemplarer i løpet av de første par ukene før det forsvant fra jordens overflate, som så ofte er tilfellet for videospill. Med dette i bakhodet fikk ikke Remedy panikk da spillet ikke gikk i null etter en måned eller to, og fortsatte å forsikre om at spillet etter hvert ville begynne å håve inn inntekter. Det er nesten på det punktet.

I sin økonomiske rapport for 3. kvartal bemerker Remedy at Alan Wake 2 "hadde fått tilbake det meste av utviklings- og markedsføringskostnadene." Dette vil utvilsomt også bli hjulpet fremover av den nylige utgivelsen av The Lake House utvidelse, som kom i midten av oktober og sannsynligvis ikke har hatt stor innvirkning på resultatene i denne siste økonomiske rapporten.

I rapporten bekreftet Remedy også det åpenbare på dette punktet at "Alan Wake 2 ennå ikke genererte royalties." Dette vil imidlertid sannsynligvis snart endre seg og endre det faktum at den finske utvikleren i 3. kvartal postet "redusert" royalty-salg hovedsakelig drevet av Control og eldre Alan Wake titler.

Remedy har ennå ikke avslørt det nøyaktige antallet eksemplarer som Alan Wake 2 har solgt, men spillet feiret nylig sitt første jubileum med en stor gratis oppdatering.