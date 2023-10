Alan Wake 2 mangler ytelsesmodus på Xbox Series S

HQ

Utvikleren Remedy bekreftet nylig at selv om Alan Wake 2 er designet for å kjøre med 30 bilder i sekundet og dermed beholde all den visuelle stilen spillet har å by på vil det også finnes en såkalt Performance Mode ved lanseringen 27. oktober. Det betyr at PlayStation 5- og Xbox Series X-spillere kan velge å ofre grafikk for bedre flyt.

Men hva med Xbox Series S? Der vil det dessverre ikke være noe valg, for Remedy har nå bekreftet overfor Game Informer at Performance Mode ikke vil være tilgjengelig for Series S, slik at den tiltenkte bildefrekvensen på 30 bilder per sekund vil gjelde:

"Game Informer tok kontakt med Remedy for å spørre om modusen ikke var tilgjengelig på konsollen. Remedy bekreftet i dag overfor Game Informer at det ikke vil være noen Performance Mode for Alan Wake 2 på Xbox Series S."

