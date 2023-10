Alan Wake 2s PC-krav viser hvorfor det ikke kommer til PS4 og Xbox One

HQ

Det er nøyaktig én uke til lanseringen av Alan Wake 2, så det er på tide å finne ut om du må oppgradere PC-en eller ikke.

Remedy har avslørt PC-spesifikasjonene for Alan Wake 2, og de gjør det definitivt klart hvorfor spillet ikke kommer til PS4 eller Xbox One. Selv minimumskravene krever ganske mye. Betyr dette at vi får en ekte "next-gen"-opplevelse eller et dårlig optimalisert spill? Control falt i sistnevnte kategori ved lanseringen, men de første inntrykkene av Alan Wake 2 gir meg håp om at dette ender opp med å bli førstnevnte. Hva tror du etter å ha sett PC-spesifikasjonene nedenfor?