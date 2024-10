Alan Wake 2s The Lake House-utvidelse debuterer neste uke

HQ

Som en del av Xbox Partner Preview, som vi forventet siden det ble bekreftet å vises i showet i god tid, avslørte Remedy Entertainment nettopp lanseringsdatoen for den andre Alan Wake 2 -utvidelsen.

Kjent som The Lake House, utvidelsen ble avslørt i september og lovet å debutere en gang i oktober, og nå vet vi at lanseringsdagen vil være så snart som neste uke. Spesielt vil det være 22. oktober at The Lake House ankommer, og hvis du lurer på hvordan du kan få tilgang til nevnte utvidelse og også hva den vil handle om, kan du se en beskrivelse fra hovedforfatter Clay Murphy nedenfor, og alle med Deluxe Edition av spillet eller Expansion Pass vil kunne laste ned og spille det på lanseringsdagen.

Murphy sier: "The Lake House forteller historien om agent Estevez' besøk til Lake House-anlegget, som finner sted parallelt med den tidlige delen av [Alan Wake 2 co-protagonist] Sagas historie i Alan Wake 2. Når Saga og Estevez møtes, har historien om denne utvidelsen allerede skjedd."

Kommer du til å sjekke ut Alan Wake 2: The Lake House?