Da Remedy lanserte Alan Wake for aller første gang på Xbox 360 og Windows PC for elleve år siden skapte spillet en slags kollektiv hysteri. Med klar og tydelig inspirasjon hentet fra Steven Kings romaner (de gode, selvfølgelig) og en surrealistisk og forstyrrende cinematisk billedbruk som blander de første filmene til Cronenberg og Lynch, traff det finske studioets psykologiske thrillerspill hjertene til mange fans av sjangeren med en viss arroganse. Publikums ønsker om en direkte oppfølger til spillet har vært forgjeves, til tross for to DLC-er og en spin-off, Alan Wake's American Nightmare, som har utvidet det narrative universet. Likevel har Remedy aldri vist noen interesse for å fortsette dette prosjektet. I det minste ikke direkte, men studioet har aldri holdt tilbake med referanser i sine etterfølgende spill som Quantum Break og Control (i sistnevnte har du til og med en DLC, AWE, dedikert til Alan Wakes sak etterforsket av the Federal Bureau of Control). Kort fortalt er dette et engangstilfelle, et spill der opplevelsen skal konsumeres og deretter etterlates, men den er like fullt og helt unik.

Remedy har lenge flørtet med Alan Wake-fans og ønsket å holde dem på tå hev. Det er med en viss takknemlighet, for tilliten og hengivenheten som har blitt vist i alle disse årene, at det nordiske studioet bestemte seg for å belønne spillerne viet til legenden om Alan Wake med en overraskende kunngjøring i sommer: Alan Wake Remastered. Takket være Epic Games Publishing har spillet, som lenge har vært eksklusivt for PC- og Xbox-spillere, endelig tatt steget for å la seg introdusere til et hittil ukjent publikum på PlayStation-konsollene. Ikke bare det, men spillet kan nå også bli (gjen)oppdaget av Microsoft- og PC-brukere med denne nye versjonen. Dette er ikke bare Alan Wake med ny sminke, for spillet sikter også etter å friske opp noen utdaterte elementer for å gjøre spillet mer attraktivt for en ny generasjon av både spillere og konsoller. Etter å ha bokstavelig talt konsumert spillet over den siste helgen kan resultatet bare beskrives som virkelig tilfredsstillende.

Jeg kommer bare til å bruke noen få setninger på plottet, ettersom dette er det samme som i 2010-spillet, men det er greit å gi en viss kontekst til dere som ikke kjenner historien fra før. Alan Wake er en berømt forfatter fra New York med en aldri så liten skrivesperre. For å gjenoppdage sin tapte inspirasjon bestemmer mannen seg for å ta en ferie med kona Alice i den lille landsbyen Bright Falls hvor de tar inn på en idyllisk hytte ved Cauldron Lake. Det som virker å være en avslappende tur skal fort vende om til et mareritt: Etter en krangel mellom de to ektefellene forsvinner Alice og blir slukt av vannet i innsjøen, og Alan hopper etter for å redde henne. Det er i dette øyeblikket mannen våkner opp i en havarert bil hvor han finner sider til sitt eget manuskript Departure, et verk han ikke engang husker å ha skrevet. Herifra begynner den smertefulle vandringen gjennom Bright Falls i et forsøk på å redde Alice, hvor han møter på fryktinngytende nattlige skapninger (The Fallen) og en mørk tilstedeværelse som omgir hele byen lik en forbannelse.

Uten at det kommer som en overraskelse kan jeg konstatere at historien i Alan Wake Remastered fortsatt er stimulerende og fascinerende selv et tiår etter originalens lansering. Rytmen er velbalansert og godt fordelt, og alt flyter godt gjennom alle kapitlene. Apropos flyt har Remedy bestemt seg for å beholde formatet til QR-kodene spredt i hvert kapittel, som gir tilgang til Visions of Alan, akkurat som i PC -versjonen. Disse er små live action-snutter som i det originale spillet pleide å dempe rytmen i historien slik de ble satt inn i den narrative strukturen. Denne transmedieløsningen lar derimot spilleren velge om og når de skal se disse videoene. Selv om de ikke er nyttige for selve plottet, lar de deg dykke dypere inn i den utsøkte surrealistiske stemningen i spillet og føle med den forvrengte psyken til Alan.

Et tips til dere som spiller Alan Wake for første gang: Skru på radioene og TV-ene som er spredt rundt omkring i spillverdenen, da de gir deg ekstra historie og beriker spillverdenen. Ikke bare det, men du vil også finne en morsom sekvens med Same Lake selv (spillets manusforfatter), der han er vert for et senkveld-talkshow med Alan selv for å presentere den nyeste boka hans. Dette er ett av de mest smakfulle øyeblikkene spillet har å by på. Du bør også gå overalt i Bright Falls for å finne sidene til Alans manuskript, som noen ganger byr på interessante forslag. Vi har ikke fortalt deg alt!

Ettersom dette er en remaster sier det seg selv at en av styrkene til denne versjonen er forbedringene som er lagt til på den audiovisuelle fronten, selv om vi ikke kan si det er noe revolusjonerende. Selve spillet holdt en høy standard da det ble lansert i 2010. Her har Remedy først og fremst konsentrert seg om oppløsning og bildefrekvens, noe som går opp til 4K og 60 bilder per sekund på nestegenerasjons konsoller. Forskjellen er ganske tydelig når man sammenligner med de eldre konsollversjonene, noe som også er takket være den fantastiske jobben studioet har gjort med lyssettingen. Med lyset fra månen og et mørke som innhyller omgivelsene får Bright Falls en mystisk og forstyrrende stemning, noe som også er takket være skyggeleggingen. Spillverdenen virker mer levende enn tidligere, noe som også er takket være oppdaterte teksturerer som får frem flere detaljer i omgivelsene.

Rollefigurene har også fått en merkbar overhaling for å få dem til å virke mer moderne og i tråd med tiden, samt at Remedy har jobbet bevisst med filmsekvensene hvor de har arbeidet med ansiktsanimasjonene og leppesynkroniseringen. Jeg er ikke like fornøyd med animasjonene i selve spillet, som er litt stive hvis man plasserer kameraet foran rollefigurene mens de snakker. Men ser man bort fra dette er remaster-arbeidet utmerket og viser at Alan Wake virkelig tåler tidens tann. I PlayStation 5-versjonen er også integrasjonen med DualSense tatt godt i bruk, i hvert fall med tanke på å gi spillopplevelsen mer dybde. Bare synd at det ikke er lagt til støtte for adaptive triggere som ville gitt våpnene en enda større grad av realisme, eller integrert lyd med håndkontrolleren fra radio og TV. Likevel må dette sies å være et lite ankepunkt mot et produkt som helhetlig sett fungerer veldig godt. Mens vi snakker om lyd er dette også et punkt der potensialet i PlayStation 5 er utnyttet til det fulle, neo som gir en omringende og virkelig innlevelsesrik lydopplevelse. Lastingen av filer er nesten umiddelbart, og det å entre Alan Wakes skumle verden går på et blunk.

Er jeg fornøyd med dette nestegenerasjonsgjensynet med Alan Wake? Absolutt. Til tross for at det bærer et rikt tiår på sine skuldre viser Remedys spill at det tåler tidens tann og byr på en opplevelse som fortsatt er ekstremt moderne og engasjerende, med et strøk av den nye generasjonen som gjør at det fortsatt kan fremstå som moderne. Å spille det på nytt hele elleve år etter lanseringen har på ingen måter rokket ved spillets status som et mesterverk, tvert imot vil du heller ha mer og mer. Hvem vet, kanskje er Alan Wake Remastered en test for Remedy selv for å sjekke om tiden er moden til å tenke på Alan Wake 2, denne gangen uten å ekskludere noen spillere. I mellomtiden får vi nyte denne skrekkperlen til den forrige og nåværende generasjonen av konsoller (og PC), for spillet er virkelig verdt det. PS: Bondegårdsekvensen er fortsatt helsprø!