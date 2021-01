Du ser på Annonser

De fleste av oss har hatt barndomssommre som vi skulle ønske vi kunne vende tilbake til - de hvor tiden virket å stå stille, og alt som betød noe var å ligge i solen og nyte venner og familiers selskap. Alba: A Wildlife Adventure er et spill som på vidunderlig vis innkapsler de uvurdelige minnene, og samtidig har det i sin kjerne en sterk fortelling om naturens viktighet. Det er utviklet av det britiske studioet Ustwo Games, som tidligere har hatt moderat suksess med puzzlespillet Assemble With Care.

Historien setter deg i rollen som Alba, ei ung jente som bruker sommeren sin på å besøke sine besteforeldre på en øy i middelhavet ved navn Pinar del Mar. Kort etter sin ankomst, hvor hun gjenforenes med sin gamle venn Inés, lærer Alba at øyas borgermester planlegger å bygge et kjempehotell midt i naturvernsområdet. Hun setter ut for å samle underskrifter for å stoppe borgermesterens pengegriske planer før hun reiser hjem igjen.

Hoveddelen av den 2-3 timer lange historien går ut på å samle signaturer fra øybeboerne ved å åpne øynene deres for naturens skjønnheter. Ved å gjennomføre uselviske gjerninger, som å renovere et gammelt slott, gir du dyrelivet nye muligheter til å komme til området, og det fanger også folks oppmerksomhet. Ja, spillet er kanskje fargerikt, lyst og med en lettere tone, men ved sin kjerne ligger en viktig beskjed; at naturen er noe vi skal sette pris på - og selv de minste kan gjøre en forskjell.

Fra starten av er Pinar del Mar en øy du kan utforske fritt, og du har frihet til å ta bilder av dyrene, snakke med beboerne og restaurere det som restaurering trengs. Fotograferingen av øyas dyr føles litt som Pokémon Snap og du fyller dagboken med alle vesnene du møter på, og det gir den samme avhengighetsfølelsen man får av å fylle en Pokédex. Dyrelydene er også fantastiske. Mye av tiden er det ikke noe musikk i spillet overhodet, bare naturens lyder, og det var et par ganger jeg trodde det faktisk var en ugle utenfor vinduet mitt da jeg satt og spilte.

Utover å katalogisere alle øyas dyr er det mange oppgaver du kan ta for deg. Du kan hjelpe øybeboerne med små tjenester, som å fjerne skrot eller reparere ødelagte skilter. Disse sideoppdragene er ganske simple, og det virket ikke som at det var noen belønning i spillet for å gjennomføre dem, men de føltes nesten terapeutiske og ga meg enda en god grunn til å utforske øya.

Og det er altså et virkleig lekkert område å utforske. Det overrasket meg hvor mye variasjon som var pakket inn i dens ellers relativt beskjedne størrelse. Det er skogområder, strandområder med turistattraksjoner og et slott på toppen av en bakke med utsikt over hele byen. Den store variasjonen gjør at jeg aldri kjeder meg når jeg er ute og utfører oppgaver, tar bilder eller bare utforsker.

Alba: A Wildlife Adventure er en sann fornøyelse, og det er en av de mest terapeutiske spillopplevelsene jeg hadde i hele 2020. Det har en vakker åpen verden som er fylt med avhengighetsskapende oppgaver, også har det hjertet på rett sted med en historie som er sterk og innflytelsesrik. Jeg synes dog den var litt på den korte siden, og jeg kan heller ikke påstå at det er noen som helst form for utfordring i dette spillet, men det er virkelig bare små svakheter i det ellers store bildet. Hvis du leter etter noe som er varmt og lett tilgjengelig, så er dette den rette øya å besøke akkurat nå.