Vi har anmeldt noen ganske ville, og dyre, trimmere og barbermaskiner her på Gamereactor, men vi har aldri berørt det faktum at de naturlig griser når du bruker dem. Det er bare et udiskutabelt faktum som er en så integrert del av det å trimme skjegg at det egentlig ikke var verdt å nevne.

HQ

Men heldigvis finnes det fortsatt finurlige ideer der ute, selv om det føles som om det blir lengre og lengre mellom de virkelige "eureka"-øyeblikkene. Albaline er et dansk selskap som sendte oss en "Alba4Men Hurricane" for å teste, og selv om emballasjen, den fysiske utformingen og materialvalget oser av budsjettvennlighet (vi kommer til det), har den en ganske viktig gimmick.

Bak selve klipperen er det montert en liten støvsuger som, når du fører den gjennom skjegghårene, suger dem inn i en liten beholder som er montert rett under skjærebladene. Dette betyr at du får langt færre skjegghår i vasken eller på gulvet når du trimmer, hvis man skal tro Albaline, noe som faktisk kan være et viktig salgsargument for noen.

Og det er en god idé, og det er en idé som stort sett fungerer også, spesielt hvis du er forsiktig og sørger for å gå sakte frem med lengre skjegghår. Hvis du er upresis eller trenger å få det gjort i en fei, er ikke suget sterkt nok til å ta høyde for det, men alt i alt er denne gimmicken litt mer enn det, og den fungerer.

Dette er en annonse:

Selv om det ikke er noe direkte galt med resten av Hurricane, føler vi at den føles og ser billig ut ved nærmere ettersyn. Under testing var det utrolig lett å gni av "Alba4Men"-logoen i midten, og plasten som er brukt, knappen som er brukt, alt lukter av å være billig på en super upassende måte. Nei, vi konkurrerer ikke med en Philips 9000 Prestige her, men den er mye dyrere enn den villeste Philips OneBlade Pro 360 -modellen med ladestativ og flere hoder.

Det skulle heller ikke mye research til for å finne konkurrerende produkter med lignende funksjonalitet som også var litt billigere, men det virker som om de viktigste produsentene ikke helt har skjønt hva Alba4Men kan gjøre her, og det er verdt å nevne flere ganger.

Og selv om hele designet er litt for billig, er det gode spesifikasjoner her. Det er to avstandsstykker som spenner fra 1-10 millimeter og 11-20 millimeter, den er IPX6-sertifisert, noe som betyr at den kan bli litt våt, og den lades via USB-C, noe som også er kjærkomment.

Og viktigst av alt, den fungerer som en trimmer, så det er absolutt ikke bortkastede penger. Men som en litt ny aktør føler vi ikke at den lille støvsugeren er en grunn til å tilgi litt for billig byggekvalitet til en litt høy pris, så enten må Hurricane bare være billigere, eller så må den være nærmere det umiddelbare fysiske nivået vi kjenner fra slike som OneBlade, som med god grunn hylles som et godt alternativ, selv om den ikke kan støvsuge opp skjegghår.

Dette er en annonse: