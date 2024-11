Alcaraz har liten sjanse til å kvalifisere seg til ATP-semifinalen i Torino etter nederlaget mot Zverev

HQ

Alexander Zverev er sammen med Jannik Sinner og Taylor Fritz de neste semifinalistene i ATP Finals i Torino, som spilles i morgen, lørdag. Som den eneste i gruppen med tre seire, er semifinaleplassen sikret etter å ha slått Carlos Alcaraz 7-6(5), 6-4.

Han har slått meg for mange ganger i år i viktige kamper, så jeg er glad for at jeg fikk denne, sier Zverev, som trolig fortsatt tenker på Roland Garros-finalen over fem sett.

Jeg føler vi har en god rivalisering og et godt vennskap også, så det er alltid hyggelig å spille mot ham. Bare det å dele banen med ham. Han er en flott fyr og jeg ser frem til de neste kampene med ham også", sa Zverev, som etter denne seieren utligner rekorden deres (6 seire for Zverev, 5 for Alcaraz i alle kampene).

Hva må skje for at Alcaraz skal kvalifisere seg til ATP-semifinalen i Torino

Den tyske spilleren har allerede overtatt Alcaraz' nr. 2 på ATP-rankingen i Paris i forrige måned, og har allerede sikret den med sin kvalifisering til finalen. Alcaraz har imidlertid fortsatt en, om enn svært liten, sjanse til å kvalifisere seg til finalen.

Ifølge ATP Tour er det eneste scenariet som redder Alcaraz det scenarioet der Andrey Rublev slår Casper Ruud i to sett i kveld. Alcaraz vil i så fall gå videre som nummer to i gruppen på grunn av antall vunne sett. Kampen spilles kl. 20.45 norsk tid (Central European Time, 19.45 britisk tid).