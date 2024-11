Jannik Sinner og Taylor Fritz er de første semifinalistene i årets siste ATP-turnering

HQ

ATP Finals har allerede de to første semifinalistene for sesongens siste tittel. I Illie Nastase-gruppen vant Jannik Sinner som ventet alle kampene. Den 23 år gamle verdenseneren er videre til semifinalene i turneringen som for øyeblikket består av de åtte beste spillerne i verden.

Sinner I den siste kampen slo han Daniil Medvedev 6-3, 6-4. Selv om russeren klarte en rekke på tre game i det andre settet, ble han klart overmannet av italieneren (som ble tiljublet av det lokale publikummet i Torino).

"Jannik spiller bra. Han bommer knapt på et slag, og han slår sterkt, erkjenner Medvedev. "Mange spillere som ikke bommer mye, slår i hvert fall ikke sterkt. Han kan slå sterkt, veldig sterkt, sannsynligvis en av de tre, fire, fem beste på touren, og han bommer ikke."

Medveded er ute av turneringen etter å ha vunnet kun én av tre kamper i gruppen. Han forsvarer sin fjerde ATP-plass uten å ha vunnet noen turnering i år. "Jeg ønsker å være nummer 1 i verden, men jeg har ikke spilt godt nok i år til å være nummer 1 i verden. Jannik spiller mye bedre. Han har bevist det mange ganger."

"Men jeg er nummer fire i den store tennisverdenen. Det er jeg superstolt over, for jeg har slitt gjennom hele året. Hver eneste trening, hver eneste kamp var en kamp for meg."

Taylor Fritz gjør Sinner selskap i

Taylor Fritz er sammen med Sinner den andre semifinalisten i gruppen, etter å ha slått Alex de Minaur 5-7, 6-4, 6-3, den første singlekampen i turneringen som gikk over tre sett. Australieren har ikke vunnet en eneste kamp, men ga Fritz en skikkelig tøff kamp i går.

I dag, fredag 15. november, får John Newcombe-gruppen se de to andre semifinalistene. Det er nesten sikkert at Alexander Zverev går videre som gruppeleder, men den andre plassen vil trolig avgjøres av antall sett vunnet av resten av spillerne (Alcaraz, som spiller mot Zverev kl. 14.00 norsk tid i dag, og Rublev og Ruud, som spiller kl. 20.45 norsk tid).