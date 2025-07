Alcaraz vs. Sinner: Slik ser jakten på verdenstoppen ut for Alcaraz i US Open

HQ

Jannik Sinners seier over Carlos Alcaraz i Wimbledon 2025, der han tok Grand Slam-turneringen som spanjolen forsvarte fra de to foregående årene, sendte Sinner til topps på ATP-rankingen med 12 030 poeng, langt bak Alcaraz på andreplass med 8600 poeng. 3430 poengs forskjell høres mye ut, og Sinner vil helt sikkert kunne forlenge sin periode som nummer 1 i verden en stund til, med 58 strake uker og mer til.

Ting kan imidlertid se annerledes ut om et par måneder, i løpet av hardcourt-sesongen som leder opp til og inkluderer US Open, som finner sted fra 24. august til 7. september 2025. I fjor sommer førte tapet mot Novak Djokovic i Paris 2024 til en av Alcaraz' verste perioder (som inkluderte hans første ødelagte racket i frustrasjon over å ha tapt i første runde av Cincinnati mot Monfils).

Tre store turneringer finner sted i sommer: to Masters 1000, Canadian Open fra 26. juli til 7. august; Cincinnati Open fra 5.-18. august, og deretter US Open med 2000 poeng mellom 24. august og 7. september. I fjor dominerte Sinner med seire i Cincinnati og US Open, og til tross for at italieneren røk ut i kvartfinalen i Canada, vant han 3 2000 poeng totalt... som han må forsvare i år.

I stedet skal Alcaraz bare forsvare 60 poeng (10 fra første runde i Cincinnati, 50 fra andre runde i US Open mot Botic van de Zandschulp). Han har mye å vinne, og han har bevist at han kan prestere på hardbane, med sin første Grand Slam-seier i US Open 2022 og finalen i Cincinnati i 2023.

Det betyr at Alcaraz, selv om han ikke klarer å ta igjen Sinner, kan være i stand til å tette luken nok til at han tar tilbake førsteplassen i ATP Finals i november, med 1500 poeng på spill... som Sinner også skal forsvare.