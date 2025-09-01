Aleksander Isaks såpeopera tar slutt når Liverpool gjør tidenes tredje dyreste overgang

HQ

Såpeoperaen med Aleksander Isak, Newcastle og Liverpool i hovedrollene er over. Liverpool har endelig blitt enige om en ny rekordstor overgangssum for den svenske spissen, og har gått med på å betale 125 millioner pund for 25-åringen, en økning på 15 pund fra det første budet som Liverpool avviste i august. På markedets siste dag kan Isak, som sa at han følte seg sviktet av Newcastle etter at det første budet ble avvist, endelig slappe av. Han vet at han slipper å gå en sesong i møte med hat fra Newcastle-fansen.

Selv om avtalen ennå ikke er offentliggjort, har flere medier, deriblant BBC, bekreftet at begge klubbene er enige om det som vil bli den dyreste signeringen noensinne for en fotballspiller i Premier League (125 millioner pund tilsvarer 144 millioner euro, men den kan komme opp i 150 millioner euro inkludert tillegg).

Det gjør det til den tredje dyreste overgangen noensinne, etter PSGs signeringer av Neymar (220 millioner euro) og Mbappé (180 millioner euro).

Tidligere i sommer betalte Liverpool over 100 millioner pund for Florian Wirtz, noe som nesten slo rekorden i engelsk fotball. I tillegg til Isak og Wirtz kjøpte Liverpool Hugo Ekitike, Kerkez, Frimpong og Leoni, og brukte dermed nesten en halv milliard pund på spillere for å kompensere for at Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz og Darwin Núñez forlot klubben.