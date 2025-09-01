Aleksander Isaks såpeopera tar slutt når Liverpool gjør tidenes tredje dyreste overgang
Isak går til Newcastle for 125 millioner pund, nesten 150 millioner euro med tillegg.
Såpeoperaen med Aleksander Isak, Newcastle og Liverpool i hovedrollene er over. Liverpool har endelig blitt enige om en ny rekordstor overgangssum for den svenske spissen, og har gått med på å betale 125 millioner pund for 25-åringen, en økning på 15 pund fra det første budet som Liverpool avviste i august. På markedets siste dag kan Isak, som sa at han følte seg sviktet av Newcastle etter at det første budet ble avvist, endelig slappe av. Han vet at han slipper å gå en sesong i møte med hat fra Newcastle-fansen.
Selv om avtalen ennå ikke er offentliggjort, har flere medier, deriblant BBC, bekreftet at begge klubbene er enige om det som vil bli den dyreste signeringen noensinne for en fotballspiller i Premier League (125 millioner pund tilsvarer 144 millioner euro, men den kan komme opp i 150 millioner euro inkludert tillegg).
Det gjør det til den tredje dyreste overgangen noensinne, etter PSGs signeringer av Neymar (220 millioner euro) og Mbappé (180 millioner euro).
Tidligere i sommer betalte Liverpool over 100 millioner pund for Florian Wirtz, noe som nesten slo rekorden i engelsk fotball. I tillegg til Isak og Wirtz kjøpte Liverpool Hugo Ekitike, Kerkez, Frimpong og Leoni, og brukte dermed nesten en halv milliard pund på spillere for å kompensere for at Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz og Darwin Núñez forlot klubben.