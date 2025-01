Alexander Bublik gjør narr av at Nadal og Murray har pensjonert seg: "Du ser dem skallet og gamle"

HQ

Aleksandr Búblik, en kasakhstansk (russiskfødt) tennisspiller som for øyeblikket ligger på 33. plass på ATP-rankingen, har skapt kontrovers etter at han ikke la fingrene imellom om Rafa Nadal og Andy Murray, to tennislegender som pensjonerte seg i fjor, og beskrev pensjonisttilværelsen deres som et "sirkus" i russisk TV, noe Tennis Update har fått med seg.

"Man ønsker å slutte når man er på topp. Jeg er tydeligvis ikke Rafa, arven min vil bli mye mindre, hvis du kan kalle det det", sa han om Nadal, som pensjonerte seg 38 år gammel etter en sesong fylt med sportslig suksess, som inspirerte millioner av mennesker, men som også led av utallige skader som satte en bitter stopper for karrieren i november i fjor.

"Disse menneskene oppnådde alt, selv vi tennisspillere så på dem med åpen munn i garderoben, og så ser du en av dem skallet og gammel", sa han om Rafas siste år, og ignorerte at Nadal så sent som i 2022 vant sin 14. Roland Garros-tittel. "Det er klart at han ikke er den samme og aldri vil bli den samme. Etter min mening er det til og med en skam snarere enn et sirkus. Det er vel den riktige måten å si det på."

Han langet også ut mot Andy Murray, som la opp etter Paris 2024 og nå er manager for Novak Djokovic. Bublik beskriver det karriereskiftet som "forsøk på å gripe tak i det som ikke lenger er der, noen ekko fra fortiden. Jeg synes det er et problem".

Alexander Bublik, som nå er 27 år, har ombestemt seg om å pensjonere seg tidlig, og sier at han fortsatt kan spille i et tiår. Men "Jeg håper det ikke blir slik for meg, men jeg kan ikke si det sikkert. Kanskje jeg som 36-åring spiller i Challenger i Bangkok, men jeg håper fortsatt at jeg drar herfra med en rolig sjel". Er du enig i Bubliks ord?