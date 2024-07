Alf-stjernen Benji Gregory er død

HQ

Hvis du er gammel nok, har du sikkert fulgt Alf, det katteelskende (på den mest upassende måten) romvesenet som havnet hos familien Tanner på 80-tallet, der han ble bestevenn med mellombarnet Brian Tanner, sjarmerende spilt av Benji Gregory.

Nå rapporterer TMZ at Gregory dessverre er død. Gregory og hans servicehund ble begge funnet døde på en parkeringsplass i Arizona i forrige måned. Ingen dødsårsak ble oppgitt, men søsteren Rebecca forteller til TMZ at Gregory hadde problemer med både depresjon og bipolar lidelse, og at han også hadde svært vanskelig for å sove.

Benji Gregory ble 46 år gammel. Tusen takk for all den gode latteren og underholdningen.