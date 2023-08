Alien blir endelig med i Dead by Daylight

HQ

Dead by Daylight gir oss muligheten til å spille som mordere fra A Nightmare on Elm Street, Halloween, Resident Evil, Saw, Scream, Silent Hill og noen få andre kjente skrekkfranchiser, så det føles litt som om de mest populære er med i spillet. Det viser seg at en av de mest ikoniske fortsatt mangler, men ikke mye lengre.

Behaviour har gitt oss en teasertrailer som avslører at Alien-filmenes Xenomorph endelig kommer til Dead by Daylight. Det er dessverre alt vi får vite, for de første detaljene om spillets neste kapittel og karakter(er) blir avduket 8. august.