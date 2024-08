Alien: Romulus' Fede Alvarez ønsker å lage en Alien vs. Predator-film med Dan Trachtenberg

HQ

Alien: Romulus har vært en hit på billettkontoret, og derfor er det mange som ønsker å se hva regissør Fede Alvarez har tenkt å gjøre neste gang. Det er håp om et nytt Alien-prosjekt, og noen ønsker til og med en retur til Alien vs. Predator for å se hvordan den nye generasjonen av begge skapningene vil se ut når de kolliderer.

I en samtale med Deadline sa Alvarez at han er åpen for ideen, og har en interessant vri på hvordan det kan gå. "Kanskje det er noe jeg må regissere sammen med kompisen min Dan [Trachtenberg]. Kanskje vi skal gjøre som Tarantino og Robert Rodriguez gjorde med Dusk Till Dawn. Jeg regisserer en halvdel, og han regisserer en annen halvdel."

Trachtenberg er selvsagt regissøren bak Prey fra 2022, som fikk tilsvarende ros for sin film. Hvis det skulle være tilfelle, kan vi forestille oss noe sånt som at romvesenet banker opp rovdyret i den ene halvdelen av filmen, og deretter omvendt i den andre halvdelen. Uansett, for de som elsker å slå actionfigurer sammen, kan dette være en drøm som går i oppfyllelse.