Alien: Romulus går old-school med VHS-utgivelse

Alien: Romulus Fede Alvarez' nye Alien-film går den gamle skolen, da den får en fullt fungerende VHS-utgivelse som en del av den fysiske utgivelsen. Filmen fra 2024 vekket stor interesse for Alien-serien igjen, og imponerte fans og kritikere, i tillegg til at den tjente mer enn 350 millioner dollar på kino.

Den 3. desember lanseres Alien: Romulus på 4K Ultra HD, Blu-ray og DVD. På denne datoen har 20th Century Fox ifølge IGN også annonsert at en limited edition-versjon av filmen kommer til å bli utgitt på VHS.

Hvis du er en samler, vil dette være midt i blinken for deg, men det er kanskje ikke den beste måten å oppleve filmen på hvis du bare vil se den med hjemmekomfort. VHS-versjonen vil være en fullskjermversjon av filmen med et 4x3-sideforhold. Det er ikke nevnt noen pris så langt, men vi kan tenke oss at den vil koste en god del mer enn en gjennomsnittlig DVD.