Alien: Romulus utspiller seg mellom Alien og Aliens

Det ser ut til at vi endelig vet nøyaktig når regissør Fede Alvarez' Alien film vil finne sted i den bredere Alien tidslinjen. Filmen, kjent som Alien: Romulus, vil se en samling ungdommer møte en Xenomorph, og selv om den beskrives som en frittstående film, sies det at prosjektet skal foregå mellom Alien og Aliens.

Informasjonen ble avslørt av skuespilleren Cailee Spaeny, som under et intervju med Variety på The Gotham Awards uttalte: "It's supposed to slot in between the first movie and the second movie."

Spaeny gikk til og med litt lenger og avslørte at det opprinnelige mannskapet som bygde Xenomorphene fra James Cameron-filmen også ble hentet inn for å lage Xenomorphene i Romulus, noe som betyr at det bør være en viss grad av konsistens mellom modellene i den kommende filmen.

Alien: Romulus forventes å komme på kino 16. august 2024.