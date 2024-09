Alison Brie skal spille Evil-Lyn i Masters of the Universe

Arbeidet med den kommende Masters of the Universe filmen fortsetter, og i sommer ble det bekreftet at Nicholas Galitzine skal spille hovedrollen som He-Man, mens Camila Mendes har fått rollen som Teela.

Vi vet allerede at Travis Knight (Bumblebee) skal regissere, og nå har en annen viktig brikke i puslespillet falt på plass. Det er Skeletors høyre hånd, Evil-Lyn, som skal spilles av Community-stjernen Alison Brie. Man kan mistenke at hun kan få bruk for all brytetreningen hun fikk i TV-serien Glow.

Filmen skal ha premiere 5. juni 2026, og med tanke på at det sannsynligvis vil være mye etterarbeid involvert, er nok ikke starten på innspillingen så langt unna. Forhåpentligvis får vi vite mer om prosjektet og se noen bilder da.

