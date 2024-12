Alle de åtte kampene du kan se i Premier League i dag, Boxing Day

HQ

Å spille og se fotball på Boxing Day er en tradisjon som er like gammel som fotballen selv, helt tilbake til 1800-tallet, og Premier League stopper ikke: I løpet av 26. desember spilles det åtte kamper, noen av dem til og med etter hverandre.

Kampen starter kl. 12:30 GMT med en av de mest etterlengtede kampene på en Premier League-kampdag: Manchester City mot Everton. Pep Guardiolas tropp er inne i en krise uten sidestykke, og ligger for øyeblikket på sjuendeplass på tabellen med to tap og én uavgjort på de tre siste kampene. Håpet om å vinne titlene er nesten over, men de trenger å snu situasjonen.

Klokken 15:00 GTM spilles fem kamper etter hverandre. Det blir en buffé for fotballfans, men det slutter ikke der. Det blir to kamper til, med noen av de mest profilerte lagene i rampelyset: Manchester City mot Everton kl. 17:30 GMT og Liverpool mot Leicester City kl. 20:00 GMT.

Fotballkamper på torsdag 26. desember :



Manchester City mot Everton: 12:30 GMT



Bournemouth mot Crystal Palace: 15:00 GMT



Chelsea mot Fulham: 15:00 GMT



Newcastle mot Aston Villa: 15:00 GMT



Nottingham Forest mot Tottenham Spurs: 15:00 GMT



Southampton mot West Ham: 15:00 GMT



Wolves mot Manchester United: 17:30 GMT



Liverpool mot Leicester: 20:00 GMT



