Hvorfor er 26. desember så viktig for fotballfans?

I de fleste europeiske land er det ligastopp i julen, men ikke i England, der det har vært en tradisjon helt tilbake til 1800-tallet å legge fotballkamper til julen.

På grunn av endringer i skikker (folk tilbringer mer tid hjemme med familien) og tanker om hvileretten for fotballspillere, har det ikke blitt satt opp fotballkamper 25. desember siden 1965. Men den 26. desember, Boxing Day, er ting veldig annerledes. På denne dagen, som er en festdag i Storbritannia og i mange av samveldelandene, spilles det mange fotballkamper, noen etter hverandre.

Den 26. desember ble den første "offisielle" fotballkampen spilt

Men selv om "Boxing Day" som fotballdag ikke har spredd seg til andre europeiske land, er dens opprinnelse svært viktig. Det var på denne dagen, 26. desember 1860, at en av de tidligste fotballkampene i historien fant sted, mellom Sheffield FC, den eldste fotballklubben noensinne, grunnlagt i 1857, og Hallam FC. Det finnes opptegnelser om tidligere fotballkamper, men denne kampen regnes som den første offisielle fotballkampen som noensinne er spilt, og som det første "derbyet".

Det var kanskje en tilfeldighet, for Boxing Day ble ikke etablert som helligdag i 1871. Da førstedivisjon ble opprettet i 1888, forgjengeren til Premier League, bestemte de seg for å etablere Boxing Day som en "derbydag", slik at fansen skulle slippe å reise langt.

Tradisjonen med å spille på Boxing Day, den 26. desember, har holdt seg i England siden den gang. I år spilles det åtte kamper mellom de fleste Premier League-lagene, og vi starter med Manchester City - Everton kl. 12.30 norsk tid. Bare fire lag spiller ikke i dag, og spiller i stedet i morgen 27. desember.