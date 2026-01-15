Alle de inviterte ESL Pro League: Sesong 23-lag har blitt avslørt

HQ

ESL har allerede avslørt de 24 lagene som vil være til stede og delta på ESL Pro League's 23. sesong når den finner sted i mars i Stockholm. Turneringen vil skje mellom 1. og 15. mars, og mange av de største lagene og organisasjonene rundt om i verden vil være til stede og konkurrere om trofeet og de tilgjengelige premiepengene også.

Når det gjelder de deltakende lagene, har ESL delt følgende grafikk, og hvis du lurer på hvorfor noen store navn mangler, er det bekreftet at Team Falcons og Team Vitality begge takket nei til invitasjonen til denne turneringen (sannsynligvis for å gi spillerne en sjanse til å hvile midt i 2026s enormt hektiske kalender), med dette gir plass til Ninjas in Pyjamas og Passion UA for å fylle gapet. Denne endringen betyr at både Aurora og B8 får direkte invitasjoner til Stage 2 på grunn av rangeringsstillingen, og ikke trenger å gå gjennom Stage 1 først.

På samme måte har FUT Esports fått en plass ettersom en tidligere konkurranseavgjørelse på Season 22 førte til at Lynn Vision ble utestengt fra deres neste Tier 1 VRS -turnering, som tilfeldigvis er Season 23.

Se hele listen over inviterte nedenfor.

Inviterte til trinn 1:



Arv



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



Astralis



Heroic



PaiN Gaming



FUT Esports



Ninjas in Pyjamas



Passion UA



Parivision



NRG



Gaimin Gladiators



Semper Fi Esports



M80



Monte



Inviterte til andre etappe: