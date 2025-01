Alle Europa League-kampene torsdag 30. januar og hvordan du ser dem

HQ

Dette er en viktig uke for UEFA-turneringene. Champions League Europa League har allerede avsluttet ligafasen, og i dag, torsdag 30. januar, er det tid for Europa League. Vel vitende om at resultatene i én kamp indirekte kan påvirke et annet lag, spilles alle kampene samtidig.

Du vet det sikkert allerede, men her er en oppfriskning: Lagene blant de 8 beste får direkte kvalifisering til 16-delsfinalene. Så langt er Lazio det eneste laget som matematisk har sikret seg en plass i åttedelsfinalene, selv om andre lag som Frankfurt, Athletic Bilbao, Lyon og Manchester United har store sjanser.

Deretter må lagene som er rangert mellom 9 og 24 spille et utslagsspill. Og det er dette som er det interessante, for det er fortsatt 15 lag, de som er rangert mellom 16 og 29, som ennå ikke har sikret seg en plass blant de 24 beste, og som derfor vil kjempe for livet i kveld.

Europa League-kamper for torsdag

Som forklart spilles alle kampene i kveld klokken 21:00 norsk tid, 20:00 norsk tid. Manchester United, som ligger på fjerdeplass, møter FCSB, som ligger på åttendeplass. Vinneren vil sikre seg en plass blant de åtte beste og kan skyve den andre ut av toppen, til playoff. Så langt er Manchester United, til tross for den dårlige trenden i Premier League, fortsatt ubeseiret i Europa.



Ajax mot Galatasaray



Roma mot Eintracht Frankfurt



Athletic Club mot Viktoria Plzeň



Dynamo Kiev vs RFS



Midtjylland - Fenerbahçe



Twente mot Beşiktaş



Ferencváros vs AZ Alkmaar



FCSB mot Manchester United



Maccabi Tel Aviv mot Porto



Nice mot Bodø/Glimt



Olympiakos mot Qarabağ



Lyon - Ludogorets



Rangers mot Union SG



Real Sociedad mot PAOK



Anderlecht mot Hoffenheim



Braga vs Lazio



Slavia Praha mot Malmö



Tottenham Hotspur mot Elfsborg



Rett etter kampslutt rundt kl. 22:50 vil den endelige tabellen være tilgjengelig, med de potensielle plasseringene før trekningen, som finner sted i morgen fredag. I mellomtiden kan du bruke resultatsimulatoren for å se hvordan det endrer seg i sanntid...