Alle kan nå spille Palworld på PlayStation 5 ... bortsett fra i Japan

Som kunngjort i den nylige State of Play, er Palworld nå tilgjengelig på PlayStation 5. Overraskende nok kom denne kunngjøringen like etter at Nintendos søksmål om Pocketpairs bruk av selskapets patenter ble kjent.

Sony, som også er japansk, hadde ingen problemer med å gi ut spillet i alle sine territorier ... bortsett fra ett. Du gjettet det, men PlayStation-brukere i Japan har ikke tilgang til Palworld.

Pocketpair er til stede på Tokyo Game Show akkurat nå og har faktisk en PS5 med Palworld installert slik at deltakerne kan prøve konsollversjonen, men på spørsmål fra det japanske mediehuset Game Watch om hvorfor Palworld ikke var tilgjengelig i Japan, svarte de tilstedeværende studiomedlemmene ganske enkelt at det var på grunn av "diverse omstendigheter."

Nintendos varsel kom tydeligvis som en overraskelse for både Palworlds skapere og Sony, som nå står overfor en noe vanskelig avgjørelse. For ikke å helle bensin på bålet i en juridisk prosess, ser det ut til at blokkering av Palworld fra japanske PlayStation-spillere er en løsning som ikke tilfredsstiller noen.