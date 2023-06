Alle kan teste XDefiant gratis neste uke

HQ

Ben ble positivt overrasket da han fikk spille en tidlig utgave av XDefiant i april, men det var likevel noen bekymringspunkter. I neste uke får både han og alle andre mulighet til å se om spillet er bedre nå.

XDefiant skal nemlig ha en åpen beta den 21. - 23. juni på alle platformer. Denne utgaven har implementert en rekke enderinger basert på tilbakemeldingene fra de over 1 million spillerne som allerede har vært med på tester, så dette blir nok en av de siste sjansene til å prøve det før spillet lanseres skikkelig i sommer.

I kjent Ubisoft-stil er utviklerne likevel ikke ferdige når spillet slippes, for vi har også fått en oversikt over fremtidsplanene de har, og med blant annet et nytt kart hver måned er det ingen tvil om at håpet er å holde på spillernes oppmerksomhet i lang tid fremover.