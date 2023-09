Alle kommende baner i Forza Motorsport blir gratis

HQ

I tidligere Forza-titler, akkurat som i de fleste andre racerspill, har nytt DLC-innhold tradisjonelt sett bare blitt lagt til i form av innholdsdumper. Nye biler, nye baner og/eller kosmetiske gjenstander.

For Forza Motorsport ønsker Turn 10 å gjøre ting annerledes og sier at nye biler vil bli lagt til på en annen måte og faktisk gi mening, ettersom de vil bli innlemmet i karrieremodus på en måte som gjør at det føles som om de alltid har vært der. Creative Director Chris Esaki forklarer ideen i et intervju med IGN:

"Så når alt dette nye innholdet kommer inn i spillet, er det ikke bare: 'Å, det er bare en haug med biler, og vi vet ikke hva vi skal gjøre med dem; ha det gøy med dem', slik vi har gjort tidligere. Nye biler er kule; gå inn i gratisspill, gå inn i flerspillermodus og ha det gøy med dem, ikke sant?

Nå har vi muligheten, med det mer smidige teknologiske fundamentet vi har, til å legge inn en bil i spillet eller en bane i spillet og raskt legge den ut på alle overflater i opplevelsen. Så en bil kommer inn i spillet, og nå er den faktisk der den hører hjemme. Den er med i et nytt karrieremodus-event som ikke var der før, på dag én. Eller et helt nytt arrangement som ikke fantes før i det hele tatt. Det samme gjelder baner, og det begynner å endre og utvikle innholdet slik at det alltid føles nytt hver gang det kommer nytt innhold i spillet.

Hvis du har spilt det fra dag én, kommer det til å være annerledes 30 dager senere, eller 60 dager senere. Om et år ser det sannsynligvis ikke ut som innholdet fra dag én. Det gir en følelse av friskhet over hele spillets overflate."

Selv om dette høres veldig bra ut, hadde Esaki også en annen beskjed til racingmiljøet som vi er sikre på at alle vil sette stor pris på:

"Vi ønsker absolutt ikke å splitte Forza Motorsport -fellesskapet, spesielt ikke flerspillersamfunnet. Så i overskuelig fremtid kommer alle banene i spillet til å være gratis. Så det kommer alle til å sette pris på."

Turn 10 avslørte nylig hva slags ytelse vi kan forvente fra Forza Motorsport, som inkluderer en modus for 60FPS med ray-tracing i løpet og dynamisk 4K. Vi har også massevis av nye skjermbilder som du kan se på her. Forza Motorsport lanseres 10. oktober til PC og Xbox Series S/X, men du kan få fem dagers forsprang hvis du bestiller Premium-utgaven.