Alle Nations League-kamper neste uke (og når er klubbligaene tilbake)

Det er igjen tid for årets siste landslagspause: De fleste europeiske toppligaene stopper opp i halvannen uke, slik at landslagene kan samles, trene og deretter spille de to siste kampdagene i Nations League.

For noen fans er disse pausene en nedtur: De avbryter flyten i ligaene for i stedet å fokusere på noen internasjonale kamper som i mange tilfeller egentlig ikke er relevante, ettersom mange Nations League-grupper allerede er avgjort. Men selv i disse tilfellene er det interessant å se om nye spillere blir kalt inn på landslagene sine for å prøve nye strategier og oppstillinger.

Noen klubber vil nok takke pausen for å stoppe blødningen...

Nations League er tilbake 14.-16. november for kampdag 5 og 17.-19. november for kampdag 6. Dette er alle kampene fansen kan forvente å se neste uke.

Alle kampene i Nations League neste uke

Torsdag 14. november 2024



Kasakhstan - Østerrike



Armenia - Færøyene



Nord-Makedonia - Latvia



Hellas - England



Frankrike - Israel



Belgia - Italia



Irland - Finland



Slovenia - Norge



Fredag 15. november 2024



Kypros - Litauen



San Marino - Gibraltar



Luxembourg - Bulgaria



Romania - Kosovo



Skottland - Kroatia



Danmark - Spania



Nord-Irland - Hviterussland



Portugal - Polen



Sveits - Serbia



Lørdag 16. november 2024



Aserbajdsjan - Estland



Andorra - Moldova



Montenegro - Island



Georgia - Ukraina



Türki̇ye - Wales



Tyskland - Bosnia-Hercegovina



Albania - Tsjekkia



Nederland - Ungarn



Sverige - Slovakia



Søndag 17. november 2024



Nord-Makedonia - Færøyene



Latvia - Armenia



Norge - Kasakhstan



Finland - Hellas



Østerrike - Slovenia



England - Republikken Irland



Israel - Belgia



Italia - Frankrike



Mandag 18. november 2024



Kroatia - Portugal



Spania - Sveits



Polen - Skottland



Liechtenstein - San Marino



Kosovo - Litauen



Luxembourg - Nord-Irland



Serbia - Danmark



Romania - Kypros



Bulgaria - Hviterussland



Tirsdag 19. november 2024



Bosnia-Hercegovina - Nederland



Tsjekkia - Georgia



Slovakia - Estland



Malta - Andorra



Montenegro - Türki̇ye



Ungarn - Tyskland



Albania - Ukraina



Wales - Island



Sverige - Aserbajdsjan