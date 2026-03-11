Allen the Alien blir med i Invincible VS og får en åpen beta

HQ

Det er mindre enn to måneder til kalenderårets neste tag-fighting-spill kommer, da Invincible VS lanseres på PC og konsoller i slutten av april. Med det som er tilfelle, har utvikleren Quarter Up og Skybound Entertainment jevnt og trutt delt mer og mer informasjon om spillet og hva det vil tilby, inkludert sist at Dupli-Kate vil være en spillbar fighter. Nå vet vi om et annet tillegg som kanskje er litt kraftigere.

Det er bekreftet at Allen the Alien (som er uttalt av Seth Rogen i den animerte serien) vil bli med på Invincible VS -listen som den neste spillbare karakteren. Allen er en Striker-type fighter, og vi blir fortalt at Allen bruker "sin mobilitet, overmenneskelige styrke og grappling-evne til å rett og slett banke opp alle som står i veien for ham. Han holder motstanderne på hælene med sin utrolige Unopan-styrke, og utmerker seg i forvekslingsscenarioer der han kan lokke til seg motstandere og slå dem med sin pansrede holdning. Allens høyoktane spillestil kan være vanskelig å mestre, men når du mestrer den, vil du få se prangende, kreative kombinasjoner som etterlater alle utfordrere i kjølvannet av ham."

Den gode nyheten er at du snart vil kunne teste Allen the Alien, ettersom en åpen beta for Invincible VS er på vei og starter 9. april. Når dette skjer, vil hele 10 av de totalt 18 spillbare lanseringsfigurene være tilgjengelige, inkludert Invincible (Mark Grayson), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni Man, Robot, Monster Girl og Allen the Alien.

Når det gjelder den faste lanseringsdatoen for Invincible VS, er spillet satt til å lande på PC, PS5 og Xbox Series X / S 30. april.