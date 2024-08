Alliance har blitt kronet Esports World Cup Apex Legends vinnere

HQ

En annen av de store turneringene og begivenhetene som har blitt holdt i løpet av Esports World Cup er Apex Legends -arrangementet som så 40 lag til stede som kjempet om en del av en premiepott på 2 millioner dollar. Da det arrangementet nylig ble avsluttet, vet vi hvem som har blitt kronet til seierherre.

Alliance har kommet ut på toppen etter å ha klart å sikre seg flere poeng enn den andre plasseringen Team Falcons under arrangementet, noe som betyr at organisasjonen er på vei hjem med $ 600,000 XNUMX i premiepenger og en skifer av Club Points for Club Championship også.

Dette resultatet har også sett Alliance fortsette en ganske imponerende sesong så langt, der organisasjonen nylig ble kronet Apex Legends Global Series Split 2 Pro League EMEA mester forrige måned.