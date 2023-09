Alone in the Dark er utsatt til januar 2024

HQ

Det er bare tre måneder siden Pieces Interactive og THQ Nordic kunngjorde at det nye Alone in the Dark skulle lanseres 25. oktober, så mange av dere forventet nok å høre at spillet var ferdig utviklet når som helst nå. Det motsatte har skjedd.

En pressemelding avslører at Alone in the Dark har blitt utsatt til 16. januar. Pieces følger i fotsporene til Remedys Alan Wake 2-forsinkelse ved å være ærlige om at dette ikke bare skjer for å få ekstra tid til finpuss, men også for å komme unna herr Wake og Marvel's Spider-Man 2 sin vei i oktober:

"Alone in the Dark vil elegant trekke seg unna det kaotiske lanseringsvinduet i oktober 2023 (...) Vår intensjon er å unngå å konkurrere med Alans episke lansering og å unngå den blendende skyline av byer prydet av Spider-Mans grasiøse svingninger."

Veldig forståelig, men tror du den nye lanseringsdatoen vil gjøre det til en suksess?