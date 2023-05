Alone in the Dark lanseres i oktober

HQ

Pieces Interactive har bekreftet at remaken av Alone in the Dark kommer akkurat i tide til årets skumleste årstid. Survival horror-spillet debuterer 25. oktober på PC, PS5 og Xbox Series. og i tillegg til denne informasjonen har Pieces også bekreftet noen andre interessante detaljer om spillet.

Den største av dem er uten tvil nyheten om rollebesetningen, ettersom utvikleren har hentet inn David Harbour og Jodie Comer til å portrettere spillets to hovedpersoner, detektiven Edward Carnby og Emily Hartwood, og begge karakterene bruker skuespillernes faktiske utseende.

For å følge opp dette har vi blitt fortalt at spillet nå kan forhåndsbestilles for 599 kroner, og at alle som velger å gjøre dette får tilgang til Derceto 1992 Costume Pack DLC som vil endre karaktermodellene til 1992-versjonene av hovedpersonene. Pieces bekrefter også at Alone in the Dark vil få en Deluxe Edition som inneholder flere kosmetiske alternativer, inkludert filtre og utviklerkommentarer.

Til slutt, hvis du er ute etter en forsmak på Alone in the Dark før lanseringen i oktober, har Pieces nå også lansert en kort spillbar Prologue-demo som dreier seg om den unge jenta du møter i spillet, Grace, og som utspiller seg noen uker før selve Alone in the Dark.

Du kan se hele spotlight-videoen for Alone in the Dark nedenfor for mer informasjon om spillet, eller du kan lese vår korte forhåndsvisning her for å få noen ekstra tanker og meninger.