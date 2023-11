Alone in the Dark får en trailer som er like lang som den er mystisk

HQ

Er du ferdig med Alan Wake 2 ennå? Pieces Interactive og THQ Nordic håper det, for de vil minne oss på at de også har et mystisk skrekkspill på gang, nemlig Alone in the Dark.

Nå har vi fått en syv minutter lang trailer, kalt Looking For Jeremy, der vi følger Emily Hartwoond (Jodie Comer) og privatdetektiven Edward Carnby (David Harbour) som har mottatt et mystisk brev. De drar til Derceto Manor for å lete etter Jeremy i et svært suggestivt eventyr der det er vanskelig å avgjøre hva som er virkelighet og hva som er galskap.

Alone in the Dark slippes til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 16. januar.